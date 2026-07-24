Antalya’da asansör paniği: 5’i turist 11 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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Antalya’da asansör paniği: 5’i turist 11 kişi mahsur kaldı

Antalya’da asansör paniği: 5’i turist 11 kişi mahsur kaldı
24.07.2026 09:58  Güncelleme: 10:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nde asansöre binen 5'i yabancı turist 11 kişi, arıza nedeniyle yaklaşık 30 dakika mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılanlardan bir genç kız fenalaştı, turist çocuk ise korkudan ağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Türkbeleni Millet Bahçesi'nde asansöre binen 5'i yabancı turist olmak üzere toplam 11 kişi, asansörün arızalanması sonucu yaklaşık 30 dakika mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaşlardan bir genç kız fenalaşırken, küçük yaştaki yabancı turist çocuğun korkudan ağladığı görüldü.

Olay, Manavgat ilçesi Türkbeleni Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'i yabancı turist olmak üzere toplam 11 kişinin bulunduğu asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmayı durdurdu. Kabin içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, asansörde yazılı olan teknik servis numarasını aramalarına rağmen telefonun kapalı olması nedeniyle yardım alamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından ekiplerin müdahalesiyle asansör yeniden çalıştırılarak içeride mahsur kalan 11 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.

Asansörde yaşanan panik ve havasızlık nedeniyle fenalaşan genç kıza olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Kurtarılan turist grubunda bulunan küçük yaştaki bir çocuğun ise korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Asansörde mahsur kalan vatandaşlar, asansör durduktan sonra içeride bulunan teknik servis numarasını aradıklarını ancak telefonun kapalı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Ne yapacağımızı bilemedik. Allah'tan bir süre sonra itfaiye geldi ve yaptığı müdahalenin ardından kurtulduk. Böyle bir olay turizm kenti Manavgat'a hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Turizm, turist, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya’da asansör paniği: 5’i turist 11 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

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