Manavgat'ta ATV Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta ATV Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araçların yolu kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile telefonunu elinden bırakmadı.

19.06.2024 12:55
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Aynı anda ana caddede meydana gelen kazada araçların yolu kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yerde yatan yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile elinden telefonu bırakmadı.

Kaza, Side Mahallesi 1122 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı istikametine seyir halindeki Serhat D.'nin kullandığı 07 AZN 557 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi.

Kazada, ATV'nin altında kalan ATV sürücüsü Serhat D. ile ATV'de yolcu olarak bulunan Muhammet Ali A. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Diğer taraftan, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle yolun kapalı olması, kaza yerindeki vatandaşların ambulansın önünü kesmeleri nedeniyle ambulans olay yerine gecikmeli olarak gelebildi. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerde yatan ve ambulansı bekleyen yaralı gençlerden birinin ambulansı beklerken elindeki cep telefonunu bırakmaması dikkati çekti.

Kazaya karışmayan vatandaş gazeteciye kimlik sordu

Olay yerinde bulunan ve kaza ile ilgisi olmayan bir kişi, görüntü alan basın mensubunun kamerasının önüne geçerek 'kimliğini göster' diyerek görüntü almasını engellemeye çalıştı. Vatandaş çekim yapan muhabirin tepkisi üzerine kenara çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta ATV Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta ATV Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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