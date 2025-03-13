Manavgat'ta Balkon Yangını: Çamaşırlar ve Güneşlik Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Balkon Yangını: Çamaşırlar ve Güneşlik Alev Alev Yandı

Manavgat\'ta Balkon Yangını: Çamaşırlar ve Güneşlik Alev Alev Yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın balkonunda, güneşlik ve kurumak için asılan çamaşırların yangını sonucunda itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, apartman sakinlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

13.03.2025 10:53  Güncelleme: 11:04
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Manavgat'ta bir apartmanın balkonunda bulunan güneşlik ve kurumak üzere asılan çamaşırlar yandı.

Yangın, dün Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5017 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. kat balkonunda bulunan güneş perdesi ve kurumak için serilmiş çamaşırların tutuşması sonucu çıkan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Vatandaşlar söndürdü

Olay yerine gelen ekipler, apartmanın 3. katında başlayan ve 2. kat balkonunu da etkileyen yangının apartman sakinlerinin müdahalesi sonucunda söndürüldüğünü belirledi. Yangın yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri yangının balkonda bulunan güneş perdesinin tutuşmasıyla başladığı, aynı balkonda kurumak için serilmiş çamaşırların bir bölümünün de alevlere teslim olduğu belirledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Balkon Yangını: Çamaşırlar ve Güneşlik Alev Alev Yandı - Son Dakika

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