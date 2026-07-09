Manavgat\'ta Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Oymapınar yolu Bucakşeyhler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selman A'nın kullandığı 06 EGC 523 plakalı beton mikserinin virajı alamayarak devrildi.

Devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan araç sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralandığı belirtildi. - ANTALYA