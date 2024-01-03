 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan 1 yıllık çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik bin 293 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 586'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat\'ta bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı
03.01.2024 - 11:50,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan şahıslara yönelik 1 yıllık çalışmalarda bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 1 yıllık çalışmalar açıklandı. Çalışmalarda 50 yıl üzeri 1, 20 yıl ile 30 yıl arası 9, 10 yıl ile 20 yıl arası 30, 5 ile 10 yıl arası 45, 0 ile 5 yıl arası 501 ifade ve adli para cezası ile 707 aranan şahıs olmak üzere toplam bin 293 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 586 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 İlan sitesi Sahibinden.com'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement