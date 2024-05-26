Manavgat'ta Cami Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Cami Hırsızı Yakalandı

Manavgat'ta bir caminin yardım kasasını çekiç yardımıyla kıran hırsız, 15 bin TL civarındaki parayı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın daha önce de aynı cami ve çevredeki diğer camilerden hırsızlık yaptığını belirtti. Şahsın sırtındaki çantada hırsızlıkta kullandığı malzemeler bulundu.

26.05.2024 11:19
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Manavgat'ta bir caminin yardım kasasını çekiç yardımıyla kıran hırsız kasa içerisinde bulunan 15 bin TL civarındaki parayı aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın daha öncede aynı cami ve çevredeki diğer camilerden hırsızlık yaptığını belirtti.

Olay, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde meydana geldi. Caminin kapısının kırılarak içeri girildiğini fark eden cami görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede giriş kapısının üst kısmının kırılarak içeri girildiğini ve imam odasında bulunan ve yardımların toplandığı paraların bulunduğu kasanın çekiçle kırılarak açıldığını belirledi.

Bozuk paralara dokunmamış

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucu yardım kasasında bulunan 15 bin TL civarında ki nakit paranın çalındığı belirlendi. Hırsızın kasada bulunan bozuk paraları ise dokunmadığı görülürken, başta kırılan kapı olmak üzere çalınan parayla birlikte verdiği zararın 35 bin lirayı bulduğu belirtildi. Ekiplerin caminin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucunda şahsın Şahin Mert G. olduğu belirlendi.

Daha öncede birçok camiden hırsızlık yapmış

Şahin Mert G.'nin daha önce aynı camiye ve Manavgat'ta değişik camilere defalarca girerek hırsızlık yaptığı ve hırsızlıktan çok sayıda dosyası olduğu öğrenildi. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şahin Mert G.'nin cami avlusunda dolaşma ve camiye girme anları saniye saniye görüntülendi. Şahsın sırtındaki çantayla spor salonuna giden bir vatandaş izlenimi oluştururken, çantada kerpeten, tornavida, çekiç, keski gibi hırsızlıkta kullandığı malzemelerin olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Cami Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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