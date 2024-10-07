Manavgat'ta Drift Pistine Giderken Yakalanan Motosiklet Sürücülerine 88 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Manavgat'ta Drift Pistine Giderken Yakalanan Motosiklet Sürücülerine 88 Bin TL Ceza

Manavgat\'ta Drift Pistine Giderken Yakalanan Motosiklet Sürücülerine 88 Bin TL Ceza

Manavgat'ta, drift pistine giden 3 motosiklet sürücüsüne Jandarma tarafından toplam 88 bin 502 TL para cezası uygulandı. Sürücüler, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etti.

07.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:56
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Manavgat'ta drift pistine giderken Jandarma ekiplerine yakalanan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 88 bin 502 TL para cezası uygulandı.

Manavgat Belediyespor- Kaş Kınıkspor arasında Manavgat Atatürk Stadı oynanan BAL ligi karşılaşmasında görevli Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ekipleri maç oynandığı sırada stat önünde kask takmayan sürücülere, plakasız ve abartılı egzoz takılı motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Hızır timleri kaçmaya çalışanlara göz açtırmadı

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren uygulama kapsamında drift pistine gitmekte olan motosikletler durdurularak sorgulanırken 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletler hızır timi olarak adlandırılan motosikletli trafikçiler tarafından yakalandı.

Uygulama sırasında Alptuğ Ş.'nin kullandığı motosiklet, ekiplerin dur ihtarına uymazken başkasına ait motosikleti kullandığı belirlenen sürücünün sürücü belgesinin olmaması, plaka takılı olmaması, kask takmaması, abartılı egzoz ve 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle toplam 45 bin 56 TL, Yiğit A. B'ye sürücü belgesi olmaması, plakasının takılı olmaması ve yine 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle 25 bin 400 TL, Dorukhan B.'ye de abartılı egzoz, plaka takmamak ve kask takmamaktan 18 bin 46 TL olmak üzere 3 motosiklet ve sürücüsüne toplam 88 bin 502 TL para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Drift Pistine Giderken Yakalanan Motosiklet Sürücülerine 88 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Drift Pistine Giderken Yakalanan Motosiklet Sürücülerine 88 Bin TL Ceza - Son Dakika
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