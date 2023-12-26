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Manavgat'ta 'Dur' Levhasına Uymayan Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar - Son Dakika
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Manavgat'ta 'Dur' Levhasına Uymayan Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Dur' levhasına uymayan sürücüler yüzünden meydana gelen kazaların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İki ayrı kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü bir kazadan sonra olay yerini terk etti. Vatandaşlar yetkililerden kavşak girişine set koymalarını istedi.

Manavgat\'ta \'Dur\' Levhasına Uymayan Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar
26.12.2023 - 10:00,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Dur' levhasına uymayan sürücüler yüzünden kazasız gün geçmiyor. Aynı gün içerisinde meydana gelen 2 ayrı kazada güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazalarda büyük şans eseri yaralanan olmazken, akşam otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından otomobil sürücüsü aracından inip motosikletlinin durumuna baktıktan sonra olay yerini terk etti.

Manavgat'ta 'Dur' levhasına uymayan sürücüler sebebiyle kazalar yaşanmaya devam ediyor. İlk kaza Osman Ali Şahin'in kullandığı 07 SU 554 plakalı otomobil ile Mete Mert'in kullandığı 07 BDV 907 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle Osman Ali Şahin'in kullandığı 07 SU 554 plakalı otomobil geldiği istikamete geri dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İkinci kaza akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Köprüsü istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte Onur Yıldız'ın kullandığı 07 AVY 184 plakalı motosiklete, Mithatpaşa Caddesi kavşağında sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazalar güvenlik kamerasında

Hükümet Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, vatandaşlar yetkililerden kavşak girişine set koymalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta 'Dur' Levhasına Uymayan Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta 'Dur' Levhasına Uymayan Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar - Son Dakika
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