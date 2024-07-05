Manavgat'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Sonucu Kerpiç Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Manavgat'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Sonucu Kerpiç Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Seladdin Varış'a ait kerpiç evde çıkan yangın, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmazken, kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

05.07.2024 10:09
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu alev alan kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Gençler Mahallesi'nde bulunan kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seladdin Varış'a ait kerpiç bir evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlardan ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Sonucu Kerpiç Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Sonucu Kerpiç Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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