Manavgat\'ta Elektrikli Bisikletle Araç Çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklettekilerin yola savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit K.'nin kullandığı plakasız elektrikli bisiklet, Hatipler Yenimahalle kavşağına geldiğinde Çağatay G.'nin kullandığı 06 NAG 65 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Yiğit K. ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklettekilerin çarpışma sonrası metrelerce havaya fırlayıp yola savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.