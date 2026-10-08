Manavgat\'ta güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz şekilde dönen otomobil aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Kazım Ö.'nün kullandığı 07 CKJ 690 plakalı otomobilin Batı Side Köprülü kavşağından indikten sonra kontrolsüz bir şekilde Yemişli Mesire alanı istikametine döndüğü sırada, aynı istikamette seyir halindeki Ece B.K.'nın kullandığı 07 BTB 221 plakalı motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.