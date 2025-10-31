Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

Manavgat\'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
31.10.2025 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen müdür, evinde ölü bulundu. Olay araştırılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü, evinde ölü bulundu.
Olay, Kızılağaç Mahallesi Sağlıkçılar Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gribal rahatsızlığı nedeniyle 2 gündür iş yerine gitmeyen bir otelin insan kaynakları müdürü Ali Ateş'in (50), telefonlara bakmaması üzerine arkadaşları evine geldi.

JANDARMA KAPIYI AÇINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Ali Ateş'in içeride telefonu çalmasına rağmen bakmaması ve kapıyı açmaması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bilgi verildi. Jandarmanın gelmesi ve kapıyı açmasının ardından Ali Ateş hareketsiz olarak yatarken bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp, tansiyon ve şeker gibi hastalıklarının olduğu bildirilen Ateş'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ali Ateş, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Partisi sandıktan birinci çıktı Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
MSB, İngiltere’den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
Çocuğa şiddet kamerada Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

09:29
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
09:28
TES, Resmi Gazete’de Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak
09:19
Türkiye’de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
08:58
Güllü’nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu
08:16
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e elektronik kelepçe taktırdı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı
07:27
Balıkesir’de bir korkutan deprem daha Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 09:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.