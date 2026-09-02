Manavgat'ta insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 mağdur kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 mağdur kurtarıldı

Manavgat\'ta insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 mağdur kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, oturma ve çalışma izni olmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, mağdurlar kimlik işlemleri ve psikolojik destek için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda, oturma ve çalışma izinleri bulunmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, toplam 14 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Bu kişileri zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerde bulunarak ülkeye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla çalıştırıldığı belirlenen yabancı uyruklu mağdurlar ise kimlik ve mağduriyet tespit işlemlerinin yapılması ile psikolojik destek sağlanması amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Manavgat, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 mağdur kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 mağdur kurtarıldı - Son Dakika
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