Manavgat\'ta Irmak Kenarında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarındaki kargılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Manavgat Irmak kenarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ırmak kenarındaki kargılık alanda çıkan yangına müdahalede ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı yerde çok sayıda boş alkol kutusu olduğu gözlendi. - ANTALYA