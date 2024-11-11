Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonet devrildi. Kazada eşyalar yola saçılırken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, dün Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuş Er'in kullandığı 07 E 7664 kamyonet, Kızılağaç kavşağı sonrası yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak refüje devrildi. Kamyonetteki ev eşyaları refüje saçılırken, sürücü ile yanında bulunan kişi kazayı yaralanmadan atlattı.
Kazanın ardından yola savrulan eşyaların sahipleri Alanya Avsallar Mahallesi'nden gelerek yağmur altında başka bir kamyonete yükledi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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