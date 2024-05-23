Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk son anda kurtuldu

Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk, arkadan gelen araç sürücüsünün dikkati sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren ve güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun kasadan düştükten sonra elinde bulunan bıçakla kamyonetin peşinden koşması dikkat çekti. Olayı fark edip duran kamyonet sürücüsü ve yanındaki başka bir çocuk yola dökülen karpuzları topladı.

23.05.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk, arkadan gelen araç sürücüsünün dikkati sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren ve güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun kasadan düştükten sonra elinde bulunan bıçakla kamyonetin peşinden koşması dikkat çekti.

İlginç olay, Manavgat Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kasasında karpuz yüklü olan kamyonet cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada aracın arka kısmında bulunan ve ismi öğrenilemeyen küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada kamyonetin arkasında gelmekte olan araç sürücüsünün dikkati sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Düştüğü kamyonetin arkasından koştu

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde küçük çocuğun düştüğü anda elinde ekmek bıçağı bulunduğu, şans eseri kazayı yara almadan atlatması ve düştüğü yerden kalkarak elinde bıçakla kamyonetin arkasından koşması dikkat çekti. Aynı görüntülerde kamyonet kasasında bulunan çocuğun düştüğünü fark eden araç sürücüsünün rampada aniden durması ile birlikte çok sayıda karpuzun kamyonetten düşerek yola saçıldığı görüldü. Olayı fark edip duran kamyonet sürücüsü ve yanındaki başka bir çocuk yola dökülen karpuzları topladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:44 Rize’de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı Rize'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:42:41. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement