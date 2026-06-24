Manavgat\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor.

Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'na 12 Haziran'da yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ın (26) bulunması için aynı gün geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede sürdürülen çalışmalara çok sayıda ekip destek veriyor. Arama faaliyetlerinde Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD ve UMKE ekibi, deniz polisi dalgıç ekibi ile Devlet Su İşleri'ne ait iş makineleri görev alıyor.

Ekipler, Alara Çayı ve çevresinde hem su altında hem de karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. - ANTALYA