Manavgat'ta Kaybolan Yaşlı Adam Karpuz Tarlasında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kaybolan Yaşlı Adam Karpuz Tarlasında Bulundu

Manavgat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından karpuz tarlasında bitkin halde bulundu. Jandarma ekipleri, yaşlı adamın bisikletinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giderek Mustafa Güven'i çalılıklar arasında buldu. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

26.07.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı adam, ikametinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından karpuz tarlasında bitkin halde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 22 Temmuz Pazartesi günü Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evinden bisikletine binerek ayrılan 74 yaşındaki Mustafa Güven'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu Jandarmaya bildirdi. Güven'i arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı adamın Bucakşeyler Mahallesi'nde bulunan bir karpuz tarlası içerisinde bisiklet bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Evinden 10 kilometre uzakta bulundu

Salı günü gece geç saatlerde bölgede arama çalışmalarına başlayan Jandarma ekipleri karpuz tarlası içinde Mustafa Güven'e ait bisiklet ile birlikte cüzdan ve pantolon buldu. Arama çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Mustafa Güven'i malzemelerine 50 metre uzakta çalılıklar arasında buldu. İkametinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bucakşeyhler Mahallesi'nde karpuz tarlası içinde bitkin bir halde bulunan yaşlı adam 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mustafa Güven, Manavgat, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kaybolan Yaşlı Adam Karpuz Tarlasında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kaybolan Yaşlı Adam Karpuz Tarlasında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement