Manavgat'ta kaza: 2 yaralı, 1 sokak köpeği telef oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta kaza: 2 yaralı, 1 sokak köpeği telef oldu

Manavgat\'ta kaza: 2 yaralı, 1 sokak köpeği telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyonun kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve bir sokak köpeği telef oldu. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve yolcusu kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

19.04.2024 10:13  Güncelleme: 10:22
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprak yüklü kamyonun kamyonete çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyondaki toprağın etrafa saçıldığı kazada, kamyonun çarptığı sokak köpeği de telef oldu.

Kaza, yapılacak asfalt çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı 07 LIK 82 plakalı toprak yüklü damperli kamyon, aynı istikametteki Murat Varol'un kullandığı 07 NIC 16 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası kamyon refüjdeki çelik bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Bu sırada yolda bulunan sokak köpeğine de çarparak telef olmasına neden oldu. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hüseyin Yılmaz ve kamyonda yolcu olarak bulunan Kadir Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta kaza: 2 yaralı, 1 sokak köpeği telef oldu - Son Dakika

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