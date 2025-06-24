Manavgat\'ta Kaza: Anne Yaralandı, Kızından Ayrılmak İstemedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan küçük kız ise yaralanan annesinden ayrılmak istemeyince uzun süre ağladı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Dişpark kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Gökçen K. idaresindeki 07 LGV 50 plakalı Chevrolet marka otomobil, Abdullah B. yönetimindeki 32 ADD 343 plakalı Volkswagen Polo marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Chevrolet marka otomobil refüje çıkarak trafik tabelasını devirdi ve askıda kaldı. Kazada sürücü Selin Gökçen K. hafif şekilde yaralanırken, arka koltukta emniyet kemeri takılı olan küçük kızı kazayı yara almadan atlattı.

Annesinden ayrılmak istemedi

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından küçük kız gözyaşlarına boğuldu. Annesine sıkı sıkı sarılan çocuk, annesinin ambulansa binmemesi için büyük çaba sarf etti. Annesi, kızını sakinleştirmek için ilk etapta ambulansa binmekten vazgeçti. Ancak ailenin yakını olan polis memurunun olay yerine gelerek küçük kızı kucağına alması üzerine kadın sürücü ambulansa binerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA