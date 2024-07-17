Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönmekte olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

17.07.2024 11:04
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, kavşakta dönmekte olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mesut Ural yönetimindeki 07 EYM 28 plakalı otomobilin, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkisinde trafik ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapıp, Manavgat istikametinden gelerek Doğançam Mahallesi yol ayrımında kavşaktan yolun karşısına geçen Kemal Baş'ın kullandığı 07 AJA 321 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 07 ZYM 29 plakalı araç sürücüsü Mesut Ural ve araçta yolcu olarak bulunan Hafize Ural yaralandı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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