Manavgat\'ta Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu

Kırmızı ışıkta geçen araca böyle çarptı

- Kırımızı ışık ihlali yapan araca yandan çarpan otomobil hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı. Saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıyan kaza otogar istikametinden gelen otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldi.

Kaza; Sorgun Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; otogar istikametinden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile, Antalya istikametine gitmekte olan Tofaş Şahin Marka otomobil yandan çarptı. Tofaş Şahin marka otomobilin motor kısmının hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, otogar istikametinden gelen otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlendi.