Manavgat'ta kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı, kadın ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı, kadın ölümden döndü

Manavgat\'ta kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı, kadın ölümden döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknik servis minibüsünün kontrolden çıkıp kafeye dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında kafede oturan bir kadın saniyelerle ölümden döndü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ölümün kadını teğet geçtiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknik servis minibüsünün kontrolden çıkıp kafeye dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında kafede oturan bir kadın saniyelerle ölümden döndü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ölümün kadını teğet geçtiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza: Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin B.'nin kullandığı 07 BZH 930 plakalı kamyonet, Doğu Garajına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girmesi sonucu meydana geldi. Kazada iş yerinin önünde oturan 2 kişiden Olcay E. adlı kadın isimli müşteri kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kadın müşterinin ölümden döndüğü anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Yanındaki başka bir müşteriyle birlikte otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini gören kadının yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alınırken saniyelerle teğet geçen ölüm de görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı, kadın ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
17:23
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya’da deprem
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:45:43. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı, kadın ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement