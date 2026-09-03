Manavgat'ta köprüde dengesini kaybeden şahıs, güvenlik görevlisinin tutmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta köprüde dengesini kaybeden şahıs, güvenlik görevlisinin tutmasıyla kurtarıldı

Manavgat\'ta köprüde dengesini kaybeden şahıs, güvenlik görevlisinin tutmasıyla kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tarihi yaya köprüsünün korkuluklarının dışında kendinden geçen D.K., ırmağa düşme tehlikesi yaşadı. Özel güvenlik görevlileri, şahsı kemerinden tutarak kurtardı; sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi yaya köprüsünün korkuluklarının dış kısmında bulunan bir kişi, ekipleri alarma geçirdi. Irmağa düşme tehlikesi yaşayan şahıs, özel güvenlik görevlilerinin kemerinden tutularak bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekildi

Olay, "Sarı Köprü" olarak da bilinen tarihi Manavgat Yaya Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün korkuluklarının dış kısmında bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, korkulukların dış kısmında bulunan ve kendisinden geçmiş halde olduğu belirtilen D.K.'yi güvenli bölgeye çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada dengesini kaybederek ırmağa düşme tehlikesi yaşayan D.K.'ye, korkulukların dış bölümüne geçen özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Özel güvenlik görevlileri şahsı kemerinden tutarak düşmesini engellerken, polis ekiplerinin de desteğiyle uzun uğraşlar sonucu D.K. köprü üzerine çıkarıldı.

Kurtarılmasının ardından çevrede bulunanlara ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirtilen D.K., ekiplerin müdahalesine direnince kontrol altına alındı. Birkaç görevlinin güçlükle sakinleştirdiği şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan D.K., sağlık kontrolü ve tedavisi için Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta köprüde dengesini kaybeden şahıs, güvenlik görevlisinin tutmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta köprüde dengesini kaybeden şahıs, güvenlik görevlisinin tutmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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