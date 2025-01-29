Manavgat\'ta Lüks Otomobil Seyir Halindeyken Alev Aldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayda kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Kasapoğlu'nun kullandığı 07 EFE 44 plakalı BMW marka otomobilin, Çolaklı Mahallesi sınırlarında motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlarla birlikte araç sürücüsü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken aracın motor bölümünde büyük çapta hasar oluştu. - ANTALYA