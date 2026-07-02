Manavgat'ta Minibüs Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerindeki Çolaklı Jandarma Kamp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat yönüne seyreden Yücel K. yönetimindeki 07 BIY 608 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Musa K. idaresindeki 07 BEJ 633 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Gülizar Ö., Hamide K. ve 14 yaşındaki Elif Y. Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri konaklayacakları otellere götürdüğü öğrenildi. Kazada yara almayan turistlerin yaşanan olayın etkisiyle uzun süre panik yaşadığı gözlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA