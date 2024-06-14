Manavgat'ta Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Manavgat ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde kask takmayan sürücülerin sayısı alarm veriyor. Üçüncü kez kasksız yakalanan bir sürücünün ehliyeti iptal edildi. Denetimlerin amacı ise trafik kazalarını önlemek.

14.06.2024 10:55
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Manavgat'ta motosikletlere yönelik denetimler aralıksız sürerken ilçede her 3 motosikletliden 2'sinin kask takmadığı belirlendi. Üçüncü kez kasksız yakalanan aday sürücü ceza puanı nedeniyle ehliyetinin iptal edileceğini öğrenince ekiplere uzun süre dil döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son dönemlerde artan trafik kazaları nedeniyle özellikle motosiklet sürücülerine yönelik trafik ekiplerinin denetimleri sıklaştı. Manavgat'ın değişik noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri başta kask kullanımı olmak üzere eksiği bulunan motosiklet sürücülerine ceza yağdırıyor. Hastane Caddesinde yapılan denetimlerde trafik ekiplerinin kask takmadığı için durdurduğu bir motosiklet sürücüsünün aday sürücü olduğu, daha öncede 2 defa motosikleti kasksız kullandığı belirlenince 75 ceza puanına ulaştığı için sürücü belgesi iptal edildi. Trafik polisinden ceza puanı nedeniyle sürücü belgesinin iptal edildiğini öğrenen motosiklet sürücüsü uzun süre trafik ekiplerine bir kez göz yummaları konusunda dil döktü.

Ne yaptıysa olmadı

Denetimlerin motosiklet sürücülerinin can güvenliği için yapıldığını belirten trafik polisleri tek amaçlarının kazaların ve kazalardaki can kayıplarının önüne geçmek olduğunu dile getirdiler. Trafik polislerinin kararlarından vazgeçmeyeceğini anlayan motosiklet sürücüsü Ahmet Ali T. motosikletinin yediemin otoparkına çekilmemesi için ehliyeti olan bir arkadaşını çağırırken ehliyetini yanında bulundurmamak, kask takmamak ve motosikletin dikiz aynasının olmaması nedeniyle 2 bin 886 TL para cezası uygulandı. Durdurulan Oktay T. isimli motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL para cezası uygulanırken, bir hafta önce yine denetime takıldığı ve aynı cezayı yediği belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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