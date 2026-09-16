Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güllük Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.'nin kullandığı 06 ELU 275 plakalı motosiklet, Hüseyin Ş.'nin kullandığı 07 LA 991 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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