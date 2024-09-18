Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anında arkadan gelen sürücünün dikkati ve refleksi facianın önüne geçti.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Eylül K.'nin kullandığı 07 AZF 994 plakalı motosiklete Kızılağaç kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Ramazan K.'nin kullandığı 07 N 6888 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin yandan çarptığı motosiklet çarpmanın şiddetiyle savrulurken sürücü ise bir süre yolda sürüklendi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Eylül K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arkadan gelen sürücünün refleksi faciayı önledi

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde kavşak sistemine giren otomobilin çarpması ve genç kadının metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, kazadan saniyeler sonra genç kadının arkadan gelen araç sürücüsünün hızlı refleksi sayesinde fren yapması ve direksiyonu kırması sayesinde ölümden son anda kurtulduğu görüldü. - ANTALYA