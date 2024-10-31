Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı motosiklet devrilerek süründü. Kazada ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen trafik polisinin ısrarına rağmen kendisinin iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza, dün Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BIC 506 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan Arık, Salih Şenpınar'ın kullandığı 45 AJF 715 plakalı kamyonete çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Motosiklet devrilerek sürüklenmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, her 2 ayağından hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, trafik polisinin ısrarına rağmen kendisinin iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA