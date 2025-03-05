Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun sağına yanaşıp ardından vazgeçerek yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran motosikletin sürücüsü kaza yaparak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durmak için yolun sağına yanaşan ve durmaktan vazgeçerek aniden yolu ortalayan Muharrem A. kullandığı 07 S 1563 plakalı otomobile, 07 UG 670 plakalı motosikletin sürücüsü Tunay Hoyladı, çarpmamak için fren yaptığı ardından direksiyonu kırdı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü kazada yaralandı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA