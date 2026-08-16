Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, aniden duran araca çarptı; sürücü hastaneye gitmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yolda hızla giderken aniden duran araca motosiklet arkadan çarptı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe'den Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki 07 BPG 771 plakalı motosiklet, D-400 Karayolundan tali yola dönen araçları görünce hızla giderken aniden duran 07 CIE 321plakalı araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika

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