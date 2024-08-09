Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Manavgat'ta hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Avni Akın Caddesi istikametine gitmekte olan Etem Eken'in kullandığı 07 LSB 61 plakalı hafif ticari araç, Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Tuncay Ulusoy'un kullandığı 07 BPB 219 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tuncay Ulusoy, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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