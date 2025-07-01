Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu Turizm yolunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ASAT çalışanı olduğu öğrenilen Mustafa Alp Yılmaz'ın (33) kullandığı 07 ACF 089 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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