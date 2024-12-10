Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere düşerek yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yetki belgesi ve SRC'si olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 16 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Ali E.'nin kullandığı Migros Alışveriş Merkezi'ne ait 07 BAU 914 plakalı hafif ticari araç durakladığı sırada Sefa T.'nin kullandığı 07 JV 468 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde yetki belgesi ve SRC'sinin olmadığı belirlenen araç sürücüsü Ali E.'ye 16 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA