Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8536 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden Asef İ. yönetimindeki 07 CLM 870 plakalı motosiklet, sokak kesişiminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA