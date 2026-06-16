Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
16.06.2026 11:10
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8536 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden Asef İ. yönetimindeki 07 CLM 870 plakalı motosiklet, sokak kesişiminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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