Motosiklet Kazası: 35 Bin TL Arandı, Bulunamadı - Son Dakika
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Motosiklet Kazası: 35 Bin TL Arandı, Bulunamadı

Motosiklet Kazası: 35 Bin TL Arandı, Bulunamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, motosiklette bulunan 35 bin TL'nin kaybolduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda paraya rastlanmadı.

11.09.2024 10:35
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma nedeniyle yaralanan motosiklet sürücüsünün 'motosiklette 35 bin TL var' şeklindeki sözleri polisi alarma geçirdi. Motosikleti didik didik arayan ekipler, söz konusu paraya rastlayamadı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5034 Sokak'ta Cumartesi Pazarı istikametine seyir halindeki Hakan Çelik'in kullandığı 07 BHZ 497 plakalı motosiklet ile 5036 Sokak'ta Atatürk İlköğretim Okulu istikametine gitmekte olan Ayetullah Arslan'ın kullandığı 34 AIK 846 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.

Polis motosikleti didik didik aradı

Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınan motosiklet sürücüsünün 'motosiklette 35 bin TL para var' demesi üzerine motosiklet ve kaza yeri aranmasına rağmen paraya rastlanmadı. Olay yerine çağrılan polis ekibinin motosikleti didik didik aramasının ardından motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosikletin sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: 35 Bin TL Arandı, Bulunamadı - Son Dakika

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