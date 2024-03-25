Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç

Antalya\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25.03.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Şandır'ın (18) kullandığı 07 JY 416 plakalı motosiklet, Emre Suntu'nun kullandığı 07 BHC 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cuma Şandır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç - Son Dakika

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