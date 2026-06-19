Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet-Otomobil Kazası
19.06.2026 09:57
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T'nin kullandığı 07 LNT 33 plakalı motosiklet, otoparktan caddeye çıkan Fırat Ş'nin kullandığı 07 ARR 72 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Metin T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Serpil T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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