Manavgat\'ta Orman Yangını: 4 Dönüm Kızılçam Ormanı Yandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alan içerisine dökülen çöp ve molozlardan çıktığı değerlendirilen orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.

Yangın, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Süleyman Beyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan içerisine dökülen çöp ve molozlardan başladığı belirlenen yangına Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 8 arasöz, 4 pikap, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı 4 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait su tankeri ve iş makinesi müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına jandarmalar ve vatandaşlar da destek verdi. Tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar görürken, ormanlık alan içerisinde bulunan çok sayıda arı kovanı tamamen yandı. - ANTALYA