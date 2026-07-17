Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
17.07.2026 10:03  Güncelleme: 10:08
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yüksek gerilim hattından kopan kablo nedeniyle çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, 3 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. 3 dönüm alanda etkili olan yangının, ormanlık alandan geçen yüksek gerilim hattından kopan kablo nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın ihbarı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Belediyesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakol ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürülürken, yeniden başlamaması için uzun süre soğutma çalışması yapıldı. 3 dönüme yakın ormanlık alanın zarar gördüğü yangının bölgeden geçen yüksek gerilim hattından koparak düşen kablo nedeniyle çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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