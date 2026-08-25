Manavgat’ta otelin personel lojmanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Manavgat'ta bir otelin personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Manavgat ilçesinde bir otelin personelinin kaldığı lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi 8096 Sokak'ta, otelin personel lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
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