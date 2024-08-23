Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

23.08.2024 22:39
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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Yazgın Özen'in kullandığı 07 JT 661 plakalı otomobilin, Gençlik Merkezi önündeki kavşağa geldiğinde şerit değiştirerek 5041 sokağa dönmek istediği sırada, aynı istikamette yolun solunda gitmekte olan Metin Yıldız'ın kullandığı 07 BAB 202 plakalı motosikletle çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yıldız ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Eren Yıldız, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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