Manavgat'ta otomobil motosikletle çarpıştı, yabancı plakalı araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil motosikletle çarpıştı, yabancı plakalı araç trafikten men edildi

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Manavgat\'ta otomobil motosikletle çarpıştı, yabancı plakalı araç trafikten men edildi
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Manavgat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yabancı plakalı lüks aracı, sahibi veya ailesinden olmayan bir kişinin kullandığı anlaşılınca otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışmasında yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan yabancı plakalı lüks otomobil, araç sahibi ve ailesi dışında bir kişinin kullanması nedeniyle bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Gençlik Merkezi istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Korhan Yılmaz'ın kullandığı RL-072-AS (Almanya) plakalı lüks otomobile Cumartesi Pazarı istikamtinden Çetin Emeç Caddesine çıkan Hatice Ünal'ın kullandığı 07 BLM 044 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde yabancı plakalı aracı kullanan sürücünün araç sahibi ya da aile bireyi olmaması nedeniyle otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta otomobil motosikletle çarpıştı, yabancı plakalı araç trafikten men edildi - Son Dakika
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