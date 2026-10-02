Manavgat'ta otomobil sürücüsü kazada yaralanan motosikletlinin yanından ayrılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta otomobil sürücüsü kazada yaralanan motosikletlinin yanından ayrılmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat\'ta otomobil sürücüsü kazada yaralanan motosikletlinin yanından ayrılmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğulup yaralının yanından ayrılmazken, kazaya park halindeki servis aracının neden olduğunu öne sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sürücünün yerde olduğunu gören otomobil sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y idaresindeki 07 BTT 203 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 07 BLD 581 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü T.Y yaralandı.

Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu, yaralının yanından ayrılmadı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü A. Ç. aracında kazanın şokuyla dakikalarca aracından çıkmadı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan indirilen kadın, çarptığı motosikletliyi görünce gözyaşlarını tutamadı. Yaralının yanından ayrılmayan sürücüyü çevredekiler ve polis ekipleri teskin etmeye çalıştı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, sokak üzerinde park halinde bulunan servis aracının yolun büyük bölümünü kapatması nedeniyle hem kendisinin hem de diğer sürücünün görüş açısının kapandığını belirterek, kazaya park halindeki aracın neden olduğunu öne sürdü.

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde servis aracının kavşak yakınında park halinde bulunduğu görülürken, aracın daha sonra sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldığı gözlendi.

Kaynak: İHA
MotosikletAcil Durum3. SayfaOtomobilManavgatAntalyaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:19:18. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta otomobil sürücüsü kazada yaralanan motosikletlinin yanından ayrılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei