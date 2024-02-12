Manavgat'ta otomobilin tekerleği çıkıp bariyere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobilin tekerleği çıkıp bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Manavgat\'ta otomobilin tekerleği çıkıp bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tekerleği çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, müdahalenin ardından adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki otomobilin tekerleğinin çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya Karayolu, Batı Side Köprülü Kavşakta meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Adnan Temel'in kullandığı 06 VHB 77 plakalı Tofaş Kartal model otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ arka tekerleği yerinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü Temel, olay yerindeki müdahalesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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