Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz gün Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Nifrit Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosikletin yanarak hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü 78 yaşındaki Muhammet Kara ağır yaralanmıştı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.