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Manavgat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Manavgat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı, sürücü kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonucunda otomobilden çıkan sürücü, sağlık ve jandarma ekipleri gelmeden kaçtı.

Manavgat\'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı, sürücü kaçtı
01.01.2024 - 15:08,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki 52 AD 220 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarında park halindeki 07 ABL 540, 34 DNS 428 ve 07 BIG 913 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazanın ardından otomobilden çıkan ve adının Serkan G. olduğu bildirilen sürücünün sağlık ve jandarma ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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