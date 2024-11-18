Manavgat'ta Park Halindeki Okul Servisinde Yangın - Son Dakika
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Manavgat'ta Park Halindeki Okul Servisinde Yangın

Manavgat\'ta Park Halindeki Okul Servisinde Yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir okul servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında aracın iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi yangını, yoldan geçen bir vatandaşın uyarısıyla fark etti.

18.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:45
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Manavgat'ta park halindeki okul servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında minibüste maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi 1 saat önce aracı yıkadığını, olaya anlam veremediğini söyledi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1071 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki Adem Saban'a ait 07 C 74201 plakalı okul servisinin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın iç kısmının yandığını belirlerken, aracın kapısının açılmasıyla dumanlar çıkmaya başladı.

1 saat önce aracı yıkamış

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken, aracın iç kısmının konsol, direksiyon, tavan ve koltuklarının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlileri motor kaputunu açarken aracın motorunun yangından zarar görmediği belirlendi. Yangının servisin içerisinde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilirken araç sahibi Adem Saban, yaklaşık 1 saat önce aracının dışını yıkadığını, 1 metre ileriye bıraktığını belirterek "Yoldan geçen bir vatandaşın araçtan duman çıktığını söylemesi üzerine baktığımızda aracımın içerisinin yandığını gördüm" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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