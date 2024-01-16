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Antalya'da park halindeki otomobilin motor bölümü yandı - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki otomobilin motor bölümü yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir Tofaş otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sahibi ise yangının neden çıktığını bilmediğini belirtti.

Antalya\'da park halindeki otomobilin motor bölümü yandı
16.01.2024 - 12:12,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobilin motor bölümü yandı.

Yangın, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4044 Sokak üzerinde park halindeki Tofaş Şahin marka 07 LT 740 plakalı otomobilde yaşandı. Otomobilin motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sahibinin eşi Raşit Küçükkara, "Şelale Mahallesi'nden, çarşıdaki işlerimi halletmek üzere geldim. Otomobilimi her zaman park ettiğim yere bırakıp işlerimi görmek üzere ayrıldım. Bir süre sonra otomobilimin yandığı bilgisi geldi. Neden yandığı konusunda herhangi bir bilgim yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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